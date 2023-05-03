金鐘主持人黃子佼這1年升格奶爸，事業、家庭兩頭燒，一向廣結善緣的他，昨（2日）突在臉書發千字文，怒控《天下雜誌》專欄內容遭大幅刪減、改標。他今接受本報訪問時，無奈稱這1年不斷擠出時間完成交稿動作，「像第20篇的2張照片，我還另外抽空去工作室找了那些CD拍照，只是為了2張圖，所以回想起來就有一點傷心。」

他提到這次原標題為「迷人的黑膠唱片（下）」，本來想塑造「迷人系列」的專欄文章，遺憾說：「這是類似一個小創意，似乎也沒有被喜歡。」加上文章中每個字句都是他的視野、觀點以及想分享的小資訊，看到心血在無告知下被修改，嘆：「純粹覺得自己的心意被浪費了。」

再次強調標題、內容不是不能改，認為大家可以溝通，「我很希望他們一開始就告訴我，你寫800字，拜託不要超過半個字，這樣也可以啊，我以前也遇過這樣的雜誌社，那我就按表操課，沒問題的。」

他還透露本來對方希望今天見個面，但因為女兒玉米早上4點起床太嗨，他直到6點才睡，醒來後工作一路得忙到晚上8點結束，返家後要帶小孩，實在沒有時間，「只能謝謝他們的美意。」也火速先把20篇的稿費，湊了6位數捐至「哲哲抗癌手札」。