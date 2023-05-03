國民黨北市第四選區（南港、內湖區）立委初選，在新北市長侯友宜的居中協調下，最後由李彥秀代表出線。新北市長侯友宜今天總質詢結束，媒體追問他僅回「謝謝」。
台北市黨部主委黃呂錦茹，今與台北市議員李彥秀及游淑慧一同舉行記者會，宣布由李代表國民黨參選港湖區立委。李彥秀與游淑慧也透露，侯友宜昨下班後約了兩人一同吃簡餐、喝咖啡，兩人好好坐下來開誠布公地聊個天。
游淑慧也說「沒有去尊重主帥的布局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。」
國民黨北市第四選區（南港、內湖區）立委初選，在新北市長侯友宜的居中協調下，最後由李彥秀代表出線。新北市長侯友宜今天總質詢結束，媒體追問他僅回「謝謝」。
台北市黨部主委黃呂錦茹，今與台北市議員李彥秀及游淑慧一同舉行記者會，宣布由李代表國民黨參選港湖區立委。李彥秀與游淑慧也透露，侯友宜昨下班後約了兩人一同吃簡餐、喝咖啡，兩人好好坐下來開誠布公地聊個天。
游淑慧也說「沒有去尊重主帥的布局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。」
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