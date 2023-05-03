▲海大龍崗步道展示廳的生態解說及闖關活動。（國立海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

▲海大螢火蟲季開幕式由中正國中學生表演扯鈴。（國立海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

▲海大校長許泰文表示，希望大眾藉由認識自然，進而保護自然，讓生態永續。（國立海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

國立台灣海洋大學內的「龍崗生態園區」孕育豐富的自然生態，每年春季4至5月間為螢火蟲的繁殖季，會有大量的螢火蟲在林間飛舞。海大每年皆會辦理螢火蟲季解說導覽活動，邀請社區民眾共同來賞螢，迄今已邁入第23年。海大表示，期望透過生態解說及導覽，倡導保育觀念及正確知識，同時達到推廣自然生態教育的目標，歡迎民眾一同賞螢。

海大表示，今年的螢火蟲季從5月2日展開並舉辦開幕式活動，將持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳也舉辦展覽，展示生態海報及龍崗生態園區的各式原生動植物。

海大校長許泰文表示，海大擁有獨特的山海校園美景、豐富的自然生態，今年龍崗生態園區的螢火蟲數量比以往多，而且還有增加的趨勢，螢光閃閃的盛況絕對會讓大家盡興而歸，也希望大眾藉由認識自然、欣賞自然，進而學會保護自然，讓生態永續。並感謝開幕活動中海大吉他社、原住民青年社、海韻合唱團及中正國中扯鈴的表演。

海大螢火蟲季活動期間，每日晚間有3場免費解說導覽服務，分別在晚上6時、7時、8時，每場次活動約1小時，開放網路預約報名50名及現場報名50名，人數上限為100人。另在假日上午10時30分及下午2時30分再加開一場龍崗生態園區解說導覽。

課外活動組長黃清旗表示，感謝生態解說群的學生們長期對於龍崗生態園區的觀察與維護，並戮力維持著原始生態，讓自然生態環境保存完整，提供適合螢火蟲生長的棲地。也因為海大交通便利，因此每年都會吸引數千人前往賞螢，網路報名往往一開放即秒殺，已經成為北臺灣都會區熱門的賞螢景點。