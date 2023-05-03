台中市南區永興、工學、永和等3里10多年來沒有活動中心，在地方殷切期盼下，中央與地方合作編列預算4000萬元，於工學二街151巷弄興建地上4層建築物的里民活中心，打造多元友善活動空間，3日舉行動土典禮，未來將整合里內資源，推展各項社區化福利服務，預計113年底完工。

市長盧秀燕指出，該處基地原為國有土地，礙於經費遲未開發，為活化國有土地並推進地方建設，立委江啟臣向中央爭取經費，及各民代極力爭取，協助南區公所於去年4月順利完成國有土地無償撥用，期間還遇疫情、烏俄戰爭等因素，營建原物料上漲，經3次流標，第4次終於完成招標作業。

南區長陳佩玉表示，該處在921地震後，地方善心人士籌資搭設鐵皮屋，目前為南區永興里守望相助隊使用，於去年4月順利無償取得此處興建里民活中心，並讓興建經費順利到位，中央地方齊力完成里民心願，提供居民更進步、優質的休憩空間。

市長盧秀燕表示，里民活中心工程將如期、如質完成，市府團隊於完工前會再謹慎籌備內裝，包括，空調等設備，並加強綠化植栽，妥善規畫停車空間與標線，秉持「開不了工的要開工；完不了工的要完工」目標，一定要做起來，祝福工程順利。

民政局長吳世瑋表示，南區永興、工學、永和3里活動中心總樓地板面積約780.89平方公尺，為地上4層建築物，1樓為開放性空間，2至4樓預計規畫活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所，提供3里辦公處及社區發展協會開設各項課程，並可作為關懷據點、讀經班、才藝班、投開票所等，貼近地方需求。