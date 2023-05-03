達方今天下午舉行線上法說會，公布第1季財報，第1季合併營收為60億元，較上季減少11.7%，較去年同期減少19.1%，歸屬母公司稅後盈餘為1.43億元，每股盈餘為0.51元。

蘇開建表示，第1季受供應鏈仍處於庫存去化階段，加上傳統淡季因素影響營收與獲利表現，不過毛利率18.1%，比去年第4季好，整體表現差強人意，其中以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業營收維持與去年同期相當，季營收貢獻比重達48%以上，IT與元件事業深耕價值客戶，完成佈局越南掌握未來商機，並藉創新優化產品組合，確保毛利率持續走揚，IT及元件產品佔比分別為41%及11%。

展望第2季，在廠商積極去化庫存，存貨水位逐步恢復健康下，IT拉貨動能已優於第1季，蘇開建審慎樂觀看待各事業營運表現，預期第2季營運會比第1季好。

蘇開建表示，第3季IT零組件需求有機會回升到正常水位，下半年比上半年好趨勢不變，達方綠能產品佈局已經成型，今年可望陸續展現實力，綠能產品新的佈局亦可望於2024年中到2025年發酵，預期在客戶庫存調整後，明年可望恢復成長動能。

為因應供應鏈轉移及在地化服務客戶需求，達方越南廠區擴建已逐步完成，未來鍵盤產品80%到85%在大陸廠區生產，15%到20%在北越生產：綠能產品生產以越南為主，台灣為輔，即自行車車架則以越南為主要生產基地，約佔80%到90%，台灣廠約佔10%到20%，歐洲廠主要是因為歐洲為綠能產品主要銷售市場，希望藉由歐洲製造短鏈供應，今年第2季起將在歐洲製造生產電池產品；若以總產值來看，未來越南廠約佔60%到70%，台灣約佔30%，歐洲約佔10%。