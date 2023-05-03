在麥森服務逾40年的霍爾格．席爾，純熟精湛工藝深受瓷器愛好者熱愛，每一件作品均具收藏價值。（吳松翰攝）

「歐洲第一名瓷」德國麥森瓷器（Meissen Porcelain）年度特展，今日在SOGO百貨復興館8樓舉行盛大的開展儀式。受到疫情影響，與台灣麥森愛好者一期一會的彩繪大師，相隔3年終於再度踏上台灣，讓「2023憶難忘麥森Forget Me Not Meissen」特展更顯珍貴，遠從名瓷故鄉麥森來台的彩繪大師霍爾格席爾（Holger Schill）帶著年度新作「芳草有情天」花瓶參與台北的特展，另一力作「古城春色」更是讓人折服頂級工藝的偉大。

德國麥森大中華區總代理國裕精品公司曾於2021年邀請麥森藝術精品部門總監霍爾格席爾來台，可惜疫情緣故無法成行，這次帶著新作品抵台，台灣典藏家終於盼到與大師面對面，臉上滿是感動。席爾表示，每次見到喜愛他作品的名瓷愛好者，總是激發他內心的激動與靈感，能與台灣的麥森迷交流，感到興奮不已。

席爾大師屬於麥森中生代頂尖畫家，在麥森服務已逾40年，父親亦是麥森的畫師，他扮演著承先啟後的角色，也是麥森現階段最受矚目的閃耀之星。在國裕公司的安排下，將麥森的頂尖瓷畫家介紹給熱愛瓷器藝術者，實屬千載難逢的機會，不容錯過。

從1710年開始，跨越四個世紀的麥森作品，是人類文明的重要印記，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與想望。這些瑰麗的瓷器對應不同階段的歷史，它們反映的，不僅是各個時代藝術家傾情的心血結晶，也見證了國裕公司在引進麥森作品20餘年的時光裡，始終不變的真切情意，以「憶難忘」做註解最為貼切。

這次特展集合了21位不同世代的彩繪和雕塑大師的最新創作，展出的25組作品裡，其中5件作品特別受到關注。

「古城春色」是麥森大師霍爾格．席爾心血力作，觀賞者可沿著畫筆下的古堡，暢遊薩克森美景並認識當地豐富的人文情懷，是藏家眼中的夢幻逸品。（國裕提供）

「古城春色」花瓶是德國東部薩克森的旅遊與藝術史的回顧。畫家霍爾格席爾將薩克森最重要的瓷器與葡萄園風光納入瓶中，每一個觀賞面都有令人著迷的驚喜，觀賞時彷彿走進席爾大師的易北河畔私房景點，在他的帶領下悠遊其中。

在這雅致的花瓶裡，席爾選擇麥森瓷工坊創廠地點亞伯特堡拱形的窗型作為鳥瞰的視角。包含德國最古老城堡的亞伯特堡；以葡萄酒聞名的普羅施維茨宮殿等古城，每一個拱形花框裡就是一個令人神往的景點。

「花好春長在」花瓶，是19世紀後期，勞特里茲為麥森瓷工坊提交給博覽會的作品。仿照古羅馬器皿所製作的「蛇形把手」和「巴洛克式把手」，堪稱為麥森瓷器造型史上最受歡迎，也最華麗的花瓶之一。（國裕提供）

「花好春長在」 花瓶是一款花果和昆蟲圖案的瑪莉安風格絕美作品，是畫家蓮娜．佛瑞比（Liane Friebe）所精心設計的。

這款世博會殿堂等級的花瓶仿照古羅馬器皿所製作的「蛇形把手」和「巴洛克式把手」，造型雖然充滿巴洛克風格，但圖案受到18世紀瑪麗亞．西比拉．瑪莉安（Maria Sibylla Merian）傳統繪畫風格啟發。

因為瑪莉安是研究植物和昆蟲的科學插畫家，其精美版畫於18世紀就進入了麥森瓷工坊的圖形收藏室，因此瑪莉安風格底下的動植物紋理，甚至是昆蟲的翅膀都描繪得十分精細，蝴蝶、昆蟲和鸚鵡圍繞著羽狀鬱金香、鳶尾、飛燕草等花草相結合的錦繡花園。在花瓶腳座下，還有一隻靜默的小蜥蜴從容前行。這片祥和寧靜的桃花源，反映的是崇尚自然又不失優雅的生活哲學。

「花開萬年枝」花瓶以鉑金入畫，是麥森瓷器少見的作法，這是在例行窯燒外，得增加的一道工序，但就是這些細節，凸顯這款裝飾鉑金的東方花瓶其獨特個性，展現嫵媚的魅力。（國裕提供）

「花開萬年枝」花瓶是一款印度畫風的作品。會稱為印度風，係因於16世紀，對歐洲人來說，印度以東之地皆名為「上印度」或「南印度」，甚至中國與日本的瓷器，亦被泛稱為印度製品。受此影響，18世紀，麥森瓷工坊創辦人奧古斯特大帝收藏的東方瓷器，均被歸納為「印度畫風」。

這款以黑色釉料為底的花瓶，洋溢著中國情調，但黑色在印度畫風裡也相當罕見，因黑色釉料密度低、流動性高，要燒製均勻非常不易。這次也來台參與特展的畫家安奈特・吉娜（(Anett Gerner），也就是「花開萬年枝」花瓶的畫師，身為麥森印度繪畫部主任的她，大膽的以鉑金勾勒若干銀線圖案，例如花瓶上那隻揮舞的飛蝶，以及帶著星星造型的小型花卉。

「陽光花田」壁畫裡的華麗的花冠中呈現出強烈的紅色和蓊鬰的綠色，在閃閃發光的黃金背景上展現壯觀的效果。最後再以釉上彩突出細節，並以描金強調。（國裕提供）

「陽光花田」壁畫是畫家史蒂芬．米柯奇（Steffen Mikosch）在附近鄉村散步時獲得啟發的創作，罌粟田的景象，會讓人想起夏天的氣味、溫度和蟋蟀的鳴聲。這是典型的五顏六色的夏季草地。帶有大太陽的金色背景，進一步強調這些感覺。茂盛的花朵和嫩草的交替出現，平衡整體畫面，畫家在這張壁畫裡先行預告了夏季即將來臨。

為了「千古奇緣」 壁畫，麥森瓷工坊重新開發與學習被遺忘已久的傳統技術，尤其是所謂的液態瓷漿技術。麥森藝術家必須用筆刷將白色液體瓷漿塗抹在彩色底座上，最多可塗抹30層。每一層都必須乾燥後，再塗下一層。最後經過修整和鑿刻，其工序如寶石和金屬的加工方式一樣繁複。（國裕提供）

「千古奇緣」壁畫的靈感來自路德維希．史多恩（Ludwig Sturm，1844-1926年）設計的珠寶櫃，首見於1893年的芝加哥世界博覽會。這款作品結合了瓷器藝術最精湛的技術、珍貴的木材、精緻的青銅器和精美的天鵝絨等多種技藝。2013年，也就是全球首推的120年後，麥森再度以限量版形式重新發行。

在這幅深藍色為底的壁畫上，畫家們選擇「帕里斯的審判」作為主題。豐富的細節表現了3位希臘女神阿芙羅狄蒂、雅典娜和赫拉，為了爭取帕里斯王子拍板誰才是最美的女神的決定而較勁的姿態。

「2023憶難忘 麥森―每款美瓷皆是回憶過往看向未來」特展行程：

◆ 台北場：

※展覽時間：5／3(三)~5／14(日)

※展覽地點：台北SOGO百貨復興店8樓City Hall

◆ 台中場：

※展覽時間：5／16(二)~5／21(日)

※展覽地點：台中大遠百南棟10樓特賣會場

◆ 高雄場：

※展覽時間：5／23(二)~5／28(日)

※展覽地點：高雄漢來飯店1樓Event Hall

◆ 新竹場：

※展覽時間：5／30(二)~6／4(日)

※展覽地點：新竹遠百6樓活動中心