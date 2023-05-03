統一超商與消費者生活緊密連結，長期以積極的政策與行動將ESG(環境、社會及公司治理)思維融入經營策略中，已連續四年入選DJSI道瓊永續指數，備受國際肯定。為積極響應聯合國SDGs永續發展目標，並回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「公司治理藍圖」，統一超商永續報告書率零售通路之先，完整揭露ESG發展目標與成果，並以「地球永續 你我日常」為概念，藉由「永續發展委員會」旗下減塑、減碳、惜食、永續採購四大小組持續從超商本業創新推展永續行動，透過在地逾6,700家的7-ELEVEN邀請消費者共同體驗綠色消費。

《遠見》ESG企業永續獎由產官學研38位專家擔任評審，有「全台最難拿的ESG獎、榮耀度最高的企業永續賽事」之稱，統一超商自2021年起已連續3年獲獎，今年從236件參賽專案、獲獎率僅19.5%的評選中脫穎而出，再喜獲4項楷模獎肯定！統一超商至今共累積獲得9座獎項，長期耕耘企業永續已是超商業態中備受信賴的永續模範生。

統一超表示，今年統一超商憑藉「7-ELEVEN永續循環經濟計畫 實現社會環境共榮」、「7-ELEVEN公益友善商店 疫起守護銀世代」兩大公益專案分別獲得公益推動組和社會創新組楷模獎，此獎項為評估企業社會責任落實的指標，7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，並以把愛找回來公益募款平台長期關注弱勢高齡議題；觀察到高齡化以及少子化時代驅使居家照顧轉社區互助的需求，7-ELEVEN目前已有超過40家樂齡友善門市，也利用門市鄰近的便利性，成為民眾最佳的友善失智實體教室等。

「永續循環經濟計畫」則發動7-ELEVEN綿密的物流系統，將公益團體的缺口與超商營運、公益資源結合、建立模式，幫助社福團體、扶植社會企業的同時，讓認同理念的消費者購買到別具意義的永續商品，創造多方獲利的友善循環，推出4款的永續商品，已銷售超過2萬個，連續兩年幫助近百個非營利組織家庭提供就業機會。

統一超商今年首次獲選「人才發展楷模獎」，針對企業永續經營的關鍵「人才培育」有許多亮點和創新，藉由「深入校園」、「多元取才」、「線上整合」三大方向著手，包含率零售通路之先深入校園推動儲幹先修班、舉辦商業競賽及校園永續大使等青年人才培育計畫；也與勞發署合作「新住民專班」及成立「樂齡專案」打造友善的職場環境，廣納新住民和中高齡夥伴加入超商服務。並且對應數位媒體時代，統一超商整合網路影音平台、社群軟體和人力銀行資源，領先業界以數位工具，快速媒合精準人力，提升招募效果，進而深化雇主品牌。