海釣船在嘉義縣布袋外海西方6海浬處，因機械故障失去動力在海上漂流，由布袋海巡隊協助救援安全返港。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海釣船在嘉義縣布袋外海西方6海浬處，因機械故障失去動力在海上漂流，由布袋海巡隊協助救援安全返港。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海巡署艦隊分署第13布袋海巡隊今上午接獲通報，指1艘海釣船在嘉義縣布袋外海西方6海浬處，因機械故障失去動力在海上漂流，由於海釣船滯留位置就在布袋往返澎湖高速客輪、貨輪的航道上，為避免船隻發生碰撞，布袋海巡隊緊急出動巡防艇前往救援，進而發現該船隻4月23日才因皮帶斷裂在海上漂流，10天內兩次故障，連船長都說感到膽戰心驚！

海釣船10天內兩度故障 這次漂流在客輪航道上

布袋海巡隊今上午10點許接獲海巡署第五巡防區指揮部通報，指本國籍「大0號」海釣船在布袋外西方6海浬處失去動力，因當時在海上執勤的巡防艇PP-3569距救援地點約30浬，需費時2小時才能抵達，加上海釣船漂流海域為往返布袋到澎湖主要航道，一旦客貨輪閃避不及，極可能衍生重大海難，布袋海巡隊隊長魏彰佑親自率領另艘PP-3507巡防艇前往救援，順利將海釣船拖回布袋商港。

布袋海巡隊說，該船10天兩度在海上漂流，4月23日當天曾由海巡隊戒護協助返港，今出海沒多久又出狀況，據船長表示，等待救援期間，數艘船舶行經附近水域，但該船已無動力，深怕遭航行未注意的大型船隻撞擊，造成生命財產損失，十分感謝海巡單位救援協助。

海巡署表示，「守護海洋、保全人民」是海巡署責無旁貸責任，但海象瞬息萬變，提醒漁民或從事海上遊憩、捕魚活動民眾，出海前務必落實各項航前檢查，以降低海上故障機率及遇難風險。