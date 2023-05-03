台灣民眾黨主席柯文哲昨稱，低薪是教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值，言論引發輿論熱議。民進黨立委鄭運鵬今在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工，狠酸「驗證柯文哲說用香蕉只能請猴子的理論」，民眾黨發言人徐千晴隨即與鄭運鵬唇槍舌戰，鄭怒斥「請準備收傳票」。

柯文哲昨出席講座時直言，基本工資跟低薪有沒有關係，答案是沒有，根本很少人會領基本工資，現在2.6萬元，開什麼玩笑，基本工資跟低薪是兩回事。他認為，低薪是教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值，所有不同科系大學畢業生，計算平均薪資，如果薪資太低，那個系一定要縮編。

然鄭運鵬今天發現，民眾黨在人力銀行開出的彰化縣黨部祕書職缺，要求工作經驗2年，但只有開基本工資2萬6400元的薪水。鄭運鵬狠酸，民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲說用香蕉只能請猴子的理論。

網紅劉宇也爆料，民眾黨台東黨部徵短期祕書，質疑「涵蓋整個選戰是短期？」整整9個月只給2萬元補貼而已。

對此，徐千晴反擊，民眾黨本次擴大徵才，條件也高於市場行情，公開透明，職務內容本就會根據薪資與資歷調整，這個職缺提供職場新鮮人，求職者自會評估是否合理，許多新鮮人甚至頗有經驗者都來應聘。

徐千晴說，「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步。」

鄭運鵬回嗆徐，「敝辦公室目前沒有徵人、當然沒有透過該平台徵人，所以沒有上面資料，這樣對您說明應該很容易理解才對。不知道您是質疑104，還是質疑沒有徵人的我？」

他諷道，民眾黨從主席開始都沒有社會經驗和查詢資訊的能力的話，真的令人遺憾。

鄭運鵬也向徐千晴留言，「可以請您道歉嗎？斷章取義我還能忍受，無中生有就無法接受了」，接著氣炸表示，「徐小姐，因為妳毫無歉意，請準備收傳票。」