國民黨北市第4選區（南港、內湖區）立委初選打破僵局，在新北市長侯友宜居中協調下，今(3日)由市黨部主委黃呂錦茹，與議員李彥秀及游淑慧一同舉行記者會，最終宣布由李彥秀代表國民黨參選港湖區立委。李彥秀隨後也在臉書發文強調，下架民進黨需要團隊合作，她只是渺小的個人，攜手同心才有共同的未來。她也提到侯友宜的提醒：港湖絕對是指標戰區、關鍵中的關鍵，重返執政、國會過半，團結就從港湖開始！

李彥秀表示，政治是眾人之事，監督民進黨政府、下架不適任民代，都需要團隊合作與奮鬥。我們是一個堅強的戰鬥團隊，我們都是同志，為了共同的目標、理想與價值，攜手打拚。黨內初選只是過程，不是結果。贏回港湖、重返執政、國會過半，才是臺灣的勝利、中華民國的勝利！

李彥秀提到，昨天接到侯友宜電話，他很關心港湖初選情況，找游淑慧與她一起喝咖啡，聊聊如何共同努力。侯友宜提醒游淑慧與她，明年港湖立委選舉，絕對是「指標戰區」、「關鍵中關鍵」。重返執政、國會過半，「團結一心，從港湖開始！」

「不讓支持者擔心、傷心，是我們共同的心聲！」李彥秀強調，不論擔任幕僚，或從事公職，游淑慧都是非常優秀、有戰力的同志。她們有很好的默契，2018年她輔選游淑慧，2020年游淑慧幫忙她，「2024年我們也會一起打拚！淑慧有許多提醒與建議，彥秀也會做好充分準備！」

「這份重大責任，需要一個堅強的戰鬥團隊共同打拚！」李彥秀指出，不論是戰力滿滿的游淑慧，一路相挺的李明賢，經常給予她協助與指導的闕枚莎與吳世正，「我們是合作無間的戰鬥團隊！」去年底，她們打下「五席全壘打」佳績，拿下超過民進黨2倍的票數，共同努力把港湖的餅做大，也讓蔣萬安順利當選市長，推動臺北新政。她直言「在團隊之中，彥秀只是渺小的個人；攜手同心，我們才有共同的未來！」