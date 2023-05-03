香港女星萬綺雯以亞洲小姐選美亞軍身分出道，擁有高顏值加上一雙美腿，被亞洲電視力捧成當家花旦，之後在電視劇《我和殭屍有個約會》飾演女主角馬小玲爆紅。52歲的萬綺雯近日曝光到南京度假影片，有一幕只穿白襯衫隱約露出魔鬼身材曲線，女神體態幾十年不變驚艷眾人。

淡出螢光幕的香港女神萬綺雯，雖然偶爾現身直播帶貨，但大多時間都放在經營民宿，身為民宿老闆的她也會到各地查看；萬綺雯1日在抖音更新近況，透露自己到南京一間網紅民宿度假，其中一段畫面在民宿裡的她只穿著白襯衫，走到窗邊打開窗紗，陽光照拂下真實身材全現形，令人難以置信她已經是52歲的「阿姨」，婀娜多姿身形與全盛時期的她沒太大差別。

52歲萬綺雯身材仍保持得相當完美。（圖／摘自萬綺雯抖音）

萬綺雯近年把事業重心從香港移居大陸，除了成立「萬綺雯工作室」，還與朋友合資在浙江度假勝地莫干山開民宿，而演藝事業從戲劇轉型成進駐電商平台，偶爾會親自上直播帶貨，多次推薦護膚用品，根本就是商品活招牌。

萬綺雯當年以一雙106公分的美腿聞名，還有「香港第一美腿」的封號，進入演藝圈後，迅速獲得許多影視作品演出的機會；在與導演丈夫陳十三結婚前，和武打巨星甄子丹的一段情轟動演藝圈，還一度傳出甄子丹已下跪求婚，萬綺雯更告白「今生非甄子丹不嫁」，無奈兩人交往4年因吵架分開。