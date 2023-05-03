勞動部於今年2月9日令釋身「心障礙者權益保障法」第96條第2款所稱「無正當理由」，包含義務單位未足額進用身心障礙者等，該解釋令自5月1日生效，私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反定額進用規定者，最高可處新台幣10萬元罰鍰。

依據勞動部統計，全國依「身心障礙者權益保障法」規定進用身心障礙者，以2021年與2022年各月平均相較，依法應進用身心障礙者人數由6萬80人增加至6萬1203人；實際進用人數由8萬6385人增加至8萬9302人；超額進用人數由2萬6305人增加至2萬8100人。

至於未足額義務單位的家數雖然由1797家增加至1812家，但整體未足額義務單位占比則由10.13％略降至10.12％。

勞動部分析無法足額進用原因，主要為人員流動後未及時遴補所致，亦有部分受限於組織員額、未有適合職缺，或職缺需特殊專長人力，導致無法找到符合職能的身心障礙者。

勞動部也已於2月9日令釋身心障礙者權益保障法第96條第2款所稱「無正當理由」，解釋令自112年5月1日生效，義務單位如有未足額進用身心障礙者，除應繳納差額補助費外，另依「身心障礙者權益保障法」第96條第2款規定，可由地方勞工主管機關處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。