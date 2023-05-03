Kia總代理台灣森那美起亞今日（3日）發表Sorento新能源旗艦LSUV以售價170.9萬元起上市。全新導入的Turbo-Hybrid油電動力車型，結合節能科技與豪華尊榮配備，不僅為Kia新能源布局再添生力軍、讓產品陣線更加完整。

Kia新能源旗艦LSUV「Sorento Turbo Hybrid」搭載1.6L渦輪增壓汽油引擎，結合全新Hybrid智慧油電系統，再搭配運用CVVD連續可變汽門持續系統，可輸出最大綜效馬力230ps，與35.7 kgm最大綜效扭力，無論於市區走停或是山路奔馳，皆能帶來暢快飽滿的駕馭感受。

Sorento Turbo-Hybrid的油電混合動力系統，於起步與輕度加速時可完全依靠電動馬達提供動力，在走走停停的交通路況中降低油耗；當全加速時，汽油引擎與電動馬達將同時運作，使車輛具備更充沛的加速動能；於車輛減速時，再生煞車系統會將動能轉成電能儲存於電池，供車輛日後使用，讓Sorento Turbo-Hybrid擁有16.9 km/L的優異油耗表現（WLTC測試值）。此外，Sorento Turbo-Hybrid同時搭載三種駕駛模式，包含ECO 節能、Sport 運動、Smart智慧，讓車主能享受更精確靈敏的駕馭樂趣。

在行車安全面向上，Sorento Turbo-Hybrid標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)、LKA車道修正輔助系統、HBA智慧遠近光燈調節系統DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統、SEW後方來車防撞安全警示系統等，帶來更加進化的安全行車體驗。

Sorento Turbo-Hybrid更搭載多項前瞻安全科技，包含BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統、SVM環景輔助系統與ROA後座乘客警示系統，搭配7具SRS輔助氣囊，包含駕駛前座椅中央輔助氣囊，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。

台灣森那美起亞汽車表示，作為品牌旗艦代表作，Sorento Turbo-Hybrid不僅搭載節能科技，亦擁有高質感座艙。其中六人座車型搭載第二排尊榮獨立座椅，不僅提供乘客專屬尊榮的乘坐享受，第二排中央走道更可讓第二、三排的乘客能讓乘客能更易互動、同享無拘束的乘坐體驗。而不論六人座或七人座車型的第二排座椅，均配備一鍵傾倒滑移功能，讓乘客可輕鬆優雅地操作第二排座椅收折。

此外，Sorento Turbo-Hybrid除搭載雙區自動恆溫空調，還具備第二/三排專屬出風口，提供宛如五星級座艙、寬敞舒適的頂級乘坐饗宴。The Sorento行李裝載機能同樣完備，第三排座椅後方擁有達187公升的置物空間，若傾倒第二三排座椅時，最大裝載空間更可擴充至2,056公升， 無論個人通勤或是長途旅行，皆能充分滿足不同的用途需求。

Sorento Turbo-Hybrid的環繞式駕駛艙以精緻細膩的線條型塑，車室空間搭載12.3吋整合智慧型全數位儀錶板，結合8吋多媒體影音觸控螢幕，並同持支援Apple Carplay/Android Auto，讓車主可更直覺地操作車內資訊娛樂功能。內裝具備高質感的E-SHIFT電子旋鈕排檔與7色可調式氣氛燈，搭配3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆，呈現出旗艦LSUV應有的尊榮質感。再加上雙前座椅背第二排USB，貼心實用的高質感車室，讓車主隨時享受極緻優雅的豪華移動生活。

Sorento Turbo-Hybrid多次拿下國際設計大獎，包含紅點設計獎（Reddot Design Award）、德國Golden Steering Wheel金舵獎，與GOOD DESIGN Award設計大獎等，展現精湛的造車工藝。Sorento Turbo-Hybrid承襲Kia獨有的設計風格，以Kia家族識別Tiger Nose虎式造型水箱護罩，搭配LED日行燈眉，形塑搶眼且霸氣的車頭造型。

此外，Sorento Turbo-Hybrid以流暢的車身線條散發傲然動感， 搭配位於前葉子板的空力導流飾板、空氣導流側裙、與車側C柱的飛翼式造型飾板，以無微不至的高質感巧思點綴設計細節之外，同時造就0.32的低風阻係數。車尾則以獨具特色的LED直列造型光條尾燈，結合後尾翼與後氣壩的線條，並與車頭Tiger Nose的線條相呼應，體現Kia獨有的美學神韻。