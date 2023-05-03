一名女網友說男友每次約會都會要求趴趴，她近日提出約會完不嘿咻，男友傻眼說「不然我給你錢好不好，你就當成是工作？」還說「只要躺著就好，不用10分鐘」，她說自己不是性工作者，男友隨即翻臉罵每次約會都是他出錢，要對方還錢，稱自己是因宗教信仰不能自慰，才會找對方洩慾。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往初期發現對方性慾蠻強，後來男友每次約會都要求要嘿咻，不論有沒有外出過夜，短暫的一日行程也想要趴趴，她近日傳訊息說「所以你只想打炮喔？我不是性工作者欸」，對男友強調不想每次約會都嘿咻，沒想到男友因此暴怒。

女子近日提出約會完不啪啪，男友傻眼說「不然我給你錢好不好，你就當成是工作？」還說「妳就只要躺著就好，不用10分鐘」。（翻攝自Dcard）

女子近日提出約會完不啪啪，男友傻眼說「不然我給你錢好不好，你就當成是工作？」還說「妳就只要躺著就好，不用10分鐘」。（翻攝自Dcard）

男友傳訊息回應「我忍很久，可以體諒我一下，不然我給你錢好不好，你就當成是工作？」還駁斥原PO稱他約會只為了嘿咻的說話，男友說「我要打炮我去找就好了，幹嘛非得跟妳在一起」、「妳就只要躺著就好，不用10分鐘」稱每次約會都是他出錢，要原PO還他錢。

原PO後來說原來男友有宗教信仰不能自慰，直言「那怎麼不說，為了我而克制自己的慾望」，認為對方不該用宗教對她勒索，2人最後分手；其他網友留言「為了打砲才找你，不然跟你在一起幹嘛，下次早點看開，就不用受那麼多罪了」、「有夠惡劣 ，你可以不用還之前沒AA的錢，那部分是他心甘情願，而且他根本沒有顧慮你，甚至想用錢打發你」。