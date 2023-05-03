雲林縣北港朝天宮周邊道路狹窄，旅宿業者建議設置遊覽車臨停區與整頓攤位。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮每年有6、700萬人次遊客，但周邊停車不易，造成交通混亂，3日雲林縣政府、北港鎮公所等單位共同會勘，旅宿業者建議在廟旁設置遊覽車臨停區，另外，廟後道路狹小，部分攤位影響車輛進出地下停車場，有賴相關單位勸導與規畫，打造優質的宗教觀光場域。

北港朝天宮香火鼎盛，農曆1至3月香盛期、星期假日停車一位難求，衍生路霸藉由販賣金紙收取停車費，警方除持續掃蕩路霸，並提醒遊客北港溪高灘地公有收費停車場可提供約3000個停車位。3日雲林縣政府、北港鎮公所則針對朝天宮周邊遊覽車臨停、攤位影響交通進行會勘。

朝天宮旁朝聖酒店業者王元亨表示，朝天宮因遊客眾多，禁止大型車輛進出廟前中山路，導致遊覽車只能停在3、400公尺外的停車場，許多旅行團遊客反映非常不方便，因此建議在朝天宮周邊規畫遊覽車臨停區，藉此提升旅遊品質。

另外，朝聖酒店地下停車場出入口的周邊道路狹窄，加上部分攤位影響車輛進出，碰撞意外頻傳，且若發生火警，消防車進出不易，恐危及公共安全，有賴相關單位設法改善。

北港鎮民代表陳卉亞認為，日據時期起，朝天宮周邊便禁止遊覽車等大型車輛進出，主要是擔心影響遊客安全，因此設置遊覽車臨停區並不可行。

北港鎮東華里長陳富森指出，朝聖酒店地下停車場出入口的周邊道路攤位，大多有50年以上歷史，且攤位處並未畫紅線，酒店要求移動攤位，根本是「乞丐趕廟公」。

雲林縣政府、北港鎮公所人員彙整資料後表示，道路臨停與設攤有相關法律規定，但也會尊重地方意見，回去將進一步研究，尋求最好的解決方式。