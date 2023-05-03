2023第19屆《遠見》ESG企業永續獎3日頒獎，亞洲水泥以「重返家園，尋回山林的氣味記憶」方案，榮獲環境友善組楷模獎；出席領獎的亞泥總經理李坤炎表示，這份肯定對所有亞泥人意義重大！幾十年來，亞泥始終重視礦山植生綠化和生態復育，減少並減輕開採對環境的影響，同時也在礦山、工廠以及生態園區，同步實踐生物多樣性，讓原棲地的動物們，不但能重回家園，還能繁衍生息。

李坤炎強調，亞泥人不敢說自己已經做到最好，但保證會越做越好，持續努力，落實ESG精神，為環境永續竭盡心力。

亞泥在花蓮縣新城山礦場開採的是石灰石礦，製成水泥，亞泥的開採工法，是先進且環保的「內降階段採礦法」，開採後的石灰石，透過密閉式帶運機輸送系統，送進山下廠區，降低粉塵逸散；採掘後的內凹地形，則具有滯洪沉沙功能，當強降雨來襲，可匯集地表逕流達到延遲排洪效果；而亞泥每開採一階，就在階面上挖掘植生溝槽，把原生表土回填，栽植適合當地生長的原生樹種，展開綠化復育工程。

「原生」是這項永續工程的關鍵密碼！亞泥從1980年起，就委託專家學者，針對花蓮縣新城山進行原生物種復育研究，選定在地樹種，以創新的仿自然造林法，推動礦場植生綠化。

經過長時間觀測，礦區復育二十年以上，可恢復到近似開墾前的綠化程度，五年以上可發現野生動物排遺，這些排遺，對於樹林中動植物生活繁殖扮演著重要角色。

由於邊坡陡峭，平時不易進入，亞泥特別建置多支紅外線攝影機監測，發現到有台灣野山羊、山羌、山豬重返棲地覓食，樹林間則有猴群、飛鼠、黃喉貂、竹雞、鳥類、蛇類活動，大冠鷲還不定時在山頭盤巡，顯示動物生態鏈已經形成。

亞泥解釋，這樣的復育成效，在國內外礦業同業之間，絕對是首屈一指。從2021年春天開始，亞泥也組織以員工和部落居民為主的「公民科學家團隊」，每個月到礦區做生物多樣性調查，除了見證山林復育成果，同時希望讓當地民眾更深入了解自己成長的土地。

亞泥認為，開發與保育，絕非只有衝突對立，還有平衡發展這個選項，儘管現今社會，對採礦仍有刻板印象，但在亞泥，始終有一群專業的礦業工作者，默默耕耘，讓經濟發展、環境永續能正向前進、創造多贏。