其中，光電業及其他電子業營收分別成長23.16％及32.95％，稅前淨利亦分別成長86.05％及55.99％，於各類股族群中表現最為亮眼。

在每股稅後純益（EPS）方面，111年度賺超過一個股本（EPS超過10元）之公司計有10家；EPS為5元以上未達10元的公司計有33家；2元以上未達5元的公司計有68家；合計111家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司之37％。

此外，興櫃公司111年度獲利公司家數計208家，占整體興櫃公司之69％，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw>上櫃/興櫃公司>上櫃/興櫃公司資訊>上櫃/興櫃公司財務排名>興櫃EPS排名）查詢利用。

另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（ ）專區，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。