「星爺」周星馳自去年10月驚喜開通社群後，時常和網友們互動，發文屢屢吸引不少粉絲、藝人在底下留言。而周星馳近日的貼文中驚喜出現男星林柏宏為其推薦電影，誰料竟遭到星爺翻牌，一句回覆讓他嚇得急忙「下跪」，逗趣互動笑翻一眾粉絲。

近期適逢五一假期，不少人紛紛擬定好計畫以便度過難得的連假。對此，周星馳也在IG上發文，寫下：「五一假期，最好就是看電影，求古今中外必看和千萬不要看電影指引。」此外，更於文末補充：「小弟的電影可免，我不想看。」吸引不少明星、網紅以及粉絲們在底下貼上大量的電影名稱。

此外，台灣男星林柏宏也驚喜現身留言區表示：「星爺，《關於我和鬼變成家人的那件事》正在香港上映中！」向周星馳推薦自己主演的電影。對此，周星馳也回覆：「為什麼不請我看首映？」林柏宏見此嚇得急忙補充：「我馬上處理（跪）」，一來一往的互動相當逗趣。

林柏宏的回覆曝光後，不僅笑翻一眾看戲的粉絲，更有網友活用電影以及各式金句，寫下：「不敢相信！星爺回覆了」、「請毛毛現身說法」、「我立刻爆炸！我立刻要嘶吼！我立刻要叫！我立刻要把手機拿出來回覆星爺的留言！我要把事情鬧大！」更有人敲碗：「該在香港辦一場見面會了吧。」意外掀起一陣話題討論。