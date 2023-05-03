來自新北市的林詠晴奪得冠軍，從白沙屯拱天宮主任委員洪文華接下獎牌。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

蔡德妮拿到亞軍。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

7歲的林佾勳拿下季軍。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

林佾勳再度演唱。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

林詠晴奪得冠軍感動不已。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

停辦1年的「我愛白沙屯媽祖」歌唱比賽，今年4月恢復辦理，限額30人報名額滿參賽，上個月中旬舉行決賽，並由來自新北市的林詠晴奪得冠軍，日前主辦單位白沙屯媽祖網路電視台舉辦頒獎典禮，由白沙屯拱天宮主任委員洪文華頒發獎牌。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台，長期積極推廣白沙屯媽祖婆文化，為了讓更多人感受到媽祖的慈悲與撼動人心的力量，台長駱調彬2年前開始舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引來自各地熱愛媽祖的信眾，用歌聲來表達對媽祖的愛，歌唱大賽廣受信徒青睞。

今年第2屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，由新北市、60歲林詠晴奪得冠軍；19歲來自高雄市楠梓區的蔡德妮拿到亞軍；季軍則是新北市新店區年僅7歲的林佾勳。他們分別可獲得冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元獎金，並獲得白沙屯媽祖精裝紀念金幣1套、獎盃1座及拱天宮特製獎牌。另賴哿萲、謝宏益、蔣昀臻、林芳如、林玫俐等5人優勝，每名獎金3千元，並獲得獎牌1面。

日前頒獎前冠亞季軍得主，都特別自備播音設備到白沙屯拱天宮廟前，快閃唱歌給白沙屯媽祖婆聽，整個頒獎典禮過程溫馨感動、頒獎結束後本屆得獎者紛紛到媽祖案前感謝媽祖護佑。