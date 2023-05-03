徐老師強調，放養握壽司已經許久，不過他仍守護在他們家附近，有時候搶食的鳥兒過來，握壽司還會站出去騙離，然後飛到她肩上，彷彿在宣誓地盤。（徐老師提供／吳建輝彰化傳真）

徐老師還說，過去因為有失敗經驗，所以當時很認真爬文，順利將握壽司撫養長大。（徐老師提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名徐姓女老師，前年撿到一隻麻雀雛鳥，取名「握壽司」，經細心照料將其放飛重返自由，沒想到握壽司天天返家，去年外出後沒想到與其他麻雀共組家庭，還生了2隻小麻雀，今年握壽司還帶著老婆回來，讓徐老師又驚又喜。

徐老師解釋，2021年7月在陽台發現還是雛鳥的握壽司，掉在洗衣機後面飛不出來，後來她細心照料，小心翼翼將握壽司餵養長大，因為雛鳥很小，必需握在手上跟壽司店師傅一樣，因此才取名為握壽司。

徐老師還說，過去因為有失敗經驗，所以當時很認真爬文，順利將握壽司撫養長大，不過畢竟是野生動物，因此在飼養1個多月以後，就將握壽司放飛，不過每天晚上牠都會飛回來，就好像回家一樣。

徐老師說，去年5月握壽司正式離開家裡，不再回來，後來發現牠在隔壁鄰居家築巢，還生了一窩小寶寶，最近甚至看到另一隻「媳婦兒」麻雀也會跟在「握壽司」旁邊，一起回娘家討吃的。

徐老師笑稱「媳婦」都跟著握壽司一起來去，握壽司在手心吃蟲，媳婦就在旁邊或地上等，其他麻雀警覺都很高，只有媳婦不為所動，安靜地蹲在地上看著她，讓她更加確定就是媳婦沒錯。

徐老師強調，放養握壽司已經許久，不過他仍守護在他們家附近，有時候搶食的鳥兒過來，握壽司還會站出去騙離，然後飛到她肩上，彷彿在宣誓地盤，這對可愛的「小夫妻」，真是她每日歡喜的泉源。