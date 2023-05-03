生涯曾動過3次手肘韌帶置換手術（Tommy John）的味全龍投手森榮鴻，3日生涯首度升上一軍，2天前接獲通知時他又驚又喜，「心理都準備好了，沒有害怕。」他也期許能夠站穩一軍、幫助球隊，並期待與舅舅張志豪同場對決。

森榮鴻在2021年右手肘出現鬆脫，決定進行生涯第3次TJ手術，經過漫長復健後在今年復出，二軍出賽8場、自責分率1.29，好表現也讓他獲得生涯首次上一軍的機會。

「2天前接到上一軍通知，覺得興奮跟緊張，畢竟已經快2年沒有正式比賽了。」雖然不是首次接受TJ手術，但森榮鴻這次在復健過程中仍碰上不少挑戰，「這次醫生用新的方式幫我開，復健過程也碰到很多困難，像是手肘關節比較緊繃，導致影響投球角度，必須要持續練習去適應。」

在二軍復健的這段日子，森榮鴻與二軍復健教練羅嘉仁「相依為命」，兩人一起度過苦悶的復健生活，「他只叫我把在二軍所學的發揮在一軍，不要太緊張。現在在二軍也都是全力投球，沒有害怕，身心上都做好準備了。」

生涯首度被叫上一軍，家人也透過電話給予鼓勵，張志豪昨天也透過訊息鼓勵他，森榮鴻說：「他叫我放輕鬆一點，享受比賽，他也說很期待我們對決的時候，我也跟他說希望自己可以待在一軍久一點。」

總教練葉君璋賽前也提到決定拉上森榮鴻的原因，最主要是看上他強大的心理層面，「不用觀察什麼，相信他就對了！」森榮鴻也說，「葉總只叫我把握機會，幾回來了就加油。」