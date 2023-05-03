伊莉莎白歐森（右）與傑西普萊蒙在劇中不倫婚外情。（CATCHPLAY＋提供）

影集《小鎮主婦的愛與死》（Love ＆ Death）描述美國80年代在德州郊區一起駭人聽聞的斧頭情殺案，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）飾演的平凡人妻「坎蒂蒙哥馬利」，在教會與好友的先生艾倫看對眼，因而發展出不倫婚外情，在劇中與男星傑西普萊蒙（Jesse Plemons）暗通款曲，有多場火辣床戲，展現了女主角在這場婚外情中複雜的心境。

提到劇中多場親密床戲，伊莉莎白歐森說：「我曾經當過舞者，所以我會把親密戲想像成舞蹈，加上親密戲協調員的協助，現在拍床戲真的比我剛入行時安全舒適多了。而在這部劇中，我們想表達女主角在性生活中終於得到自由和解放，因此角色裸露的程度和方式都是劇情發展中重要的一環。我喜歡在坦露身體的同時展現角色脆弱的一面，這樣的裸露與性無關，這也是我跟導演在創作表演時討論出的共識。」

第2集中到遊樂園約會，其中一幕2人玩雲霄飛車的橋段，伊莉莎白歐森的表情超驚恐，她分享幕後拍攝過程笑說那完全是她的真實反應，「我對雲霄飛車有極大的恐懼，我甚至把拍漫威電影的替身找來代替我坐雲霄飛車，但是鏡頭必須拍到我的臉，所以我只好親自上陣。我在現場還忍不住崩潰大哭，因為真的太恐怖了，最後這一幕我只勉強拍了一次，其實我的角色應該要玩得開心，但我真的嚇到演不出來。」

《小鎮主婦的愛與死》共7集，每週四在HBO GO以及CATCHPLAY＋上的HBO GO專區與美同步上架最新一集。