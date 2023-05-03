統一獅本周前進花蓮擔任主場，分別與中信兄弟及味全龍進行交手，除了為花東球迷帶來精彩的比賽外，球團也把握難得機會在3日賽事開打前，於花蓮縣德興棒球場舉辦棒球教室，指導花蓮中正國小少棒隊及化仁國中青少棒隊。

獅隊今天特別安排施子謙、劉予承、李丞齡及何恆佑擔任教練，指導小球員，給予技術上和心靈上建議與指導。棒球教室分為投球、打擊及守備基礎練習，透過實作訓練逐一指導，讓小球員收穫許多，也透過各項解說讓學生更進一步瞭解訓練要領。

施子謙說：「很開心來花蓮賽事，還能透過空擋時間來指導後山的小朋友，其實他們給我的印象都很活潑，也很好學，相信他們只要好好扎實的訓練，一定會有所進步。」

今日棒球教室課程，花蓮縣長徐榛蔚也蒞臨現場為基層棒球加油打氣，勉勵棒球隊學生要把握機會請益職棒選手，並與統一獅總經理蘇泰安共同捐贈比賽練習球、運動護腕、手套提袋給基層棒球學校，期待學生們以職業選手為榜樣，好好努力練習，在比賽中能打出好成績，才有機會踏入職棒殿堂。

蘇泰安表示，感謝縣長徐榛蔚共同力挺職業棒球賽事，用行動支持也邀請獅隊來花蓮進行職業賽事，這幾年合作推廣下來，包括花蓮縣政府球場的硬體提升，也讓球員來花蓮回到故鄉比賽也能有好的環境，而且也在縣政府合作下，回饋基層棒球，讓花蓮愛打棒球的孩子們，有個追尋的夢想和目標，這是一件很值得肯定的事情。