台股3日隨權王台積電下跌，大盤指數終場收15,553.41點，下跌83.07點，成交量2,013.79億元，三大法人賣超112.72億元，外資及陸資賣超91.19億元。股匯再度脫鉤，匯市隨著美元指數走跌，非美貨幣鬆口氣，外資匯入加上出口商拋匯，一改近期一波貶勢，終場以30.746元作收。

根據央行統計，美元指數貶值0.5％，非美貨幣齊反彈，日圓反彈1.31％最強，其次為歐元升值0.45％、韓元升值0.29％、新加坡幣升值0.2％、新台幣升值0.12％。

匯銀主管表示，新台幣一早走升，在美元回檔修正下，外資轉而匯入，加上出口商在接近30.8元價位時進場拋匯，兩大力道推升新台幣一路走升，最高升抵30.73元，午盤後進口商追加美元買盤，把新台幣升幅打下來，終場升值3.6分。

匯銀主管表示，美元指數回檔，但仍支撐在101上方，短線新台幣仍偏弱，不過，由於出口商在30.8元關卡賣壓頗重，加上近期做多美元的資金持續獲利了結，美元短線疲弱，可望支撐新台幣匯價。

外匯交易員指出，新台幣短暫反彈，能否守住30.8元心理關卡，關鍵還是外資動向，美國聯準會（Fed）將於台北時間4日凌晨宣布利率決策，牽動外資操作態度，若美國確立5月後不再升息，後續降息預期可望升溫，美元預料逐步走弱，有利非美貨幣反彈。