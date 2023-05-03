立委林德福3日在立法院財委會問及，美國面臨經濟衰退跟停滯性通膨，會不會影響台灣？朱澤民說，台灣物價上漲控制在一定範圍、2％上下，今年經濟成長率各機關預測也在2％上下，停滯膨脹是物價持續上漲且經濟也沒有成長情況下才會發生，目前看起來還不至於。雖然美國市場占20％，但也有分散到東南亞跟歐洲等市長，因此認為不會受影響，但還是要小心。

針對第一季經濟成長率概估值為-3.02％，朱澤民坦言下跌幅度確實超乎預期，不過他說因為是跟上年同季比較，基期比較高，導致今年第一季的結果比較低。

朱澤民也說，第一季出口比原先預估少了1,000億台幣，加上去年的基期高，才會造成第一季的下修幅度大。回溫要看存貨去化，第一季還少了400多億台幣，要看國際間貿易往來是否能正常恢復，當對外情況正常加上內溫控制良好，經濟收縮情況就會好轉。

朱澤民說，預計出口緩步回溫時間落在第3季，不會拖到明年，因此對全年經濟成長率保2還是有信心，但會不會落在在2％到1％中間他則不敢保證，因為跟對外貿易有很大關係。