富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期以來視ESG為企業重要發展方向，以推動永續經營為圭臬，自2015年底啟動「永續經營ESG願景工程」，積極落實品牌精神「正向力量 成就可能TM」，發揮富邦在金融與非金融面的影響力，與企業夥伴、供應商、客戶、員工攜手邁向永續未來。蔡明興也強調，富邦金控永續經營願景工程歷經七年發展與精進，成果有目共睹、屢創國內外永續評比佳績，第四度榮獲「遠見ESG企業永續獎」顯示富邦金控致力永續經營的綜合績效表現備受肯定，期盼富邦持續扮演永續領航者的角色，引領台灣奔向淨零社會。

近年來，富邦金控持續接軌國際，為全台唯一加入世界經濟論壇(World Economic Forum)之金融業者，簽署並揭露World Economic Forum SCM框架，富邦金控董事長蔡明興更是台灣唯一發文登上「世界經濟論壇」官網倡議ESG之台灣企業董事長。2022年富邦金控也成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議(Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際永續倡議組織的一員。

富邦金控於核心職能面，積極發揮金融影響力，在「產品創新」上，子公司台北富邦銀行積極打造多元化永續金融服務，發揮資金影響力，推出全台首件永續指數連結貸款、首件第三方認證綠色授信案以及首件永續供應鏈金融合作案，同時支持太陽能及漁電共生等綠能產業發展，為再生能源專案融資的領導者；富邦產險為台灣最大綠色保險業者，業務涵蓋太陽能、陸上風力發電、離岸風電廠等保險計畫，已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、並參與每一個離岸風場的保險計畫；富邦證券於美股下單平台揭露環境、社會、治理等ESG評分面向，讓投資人隨時掌握個股ESG評價，同時，積極輔導對環境永續有益之企業，協助企業籌資，2022年主辦與環境永續有關之IPO及SPO案件比重已達50％。

在「減碳承諾」上，富邦金控於2022年底完成兩項重要里程碑：正式成為RE100成員，並承諾至2040年富邦金控海內外全營運據點百分之百使用綠電，與國際標竿企業攜手共促全球零碳電網之加速實現。通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，計畫透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下，逐步減降自身營運碳排，預計至2030年減碳42％。此外，更將運用金融影響力，針對自身投資部位，及對發電、商用不動產、石化油氣、電子製造業等融資部位的減碳目標設定覆蓋率逾五成，是亞洲覆蓋率最高的金融機構。

富邦金控同時運用強大的品牌力，在非金融面積極引領趨勢，2021年發起「Run For GreenTM奔向綠色」ESG倡議計劃，攜手富邦長期贊助之四大馬拉松與各縣市政府，推動植樹減碳及生態復育，期許在五年內為台灣種下十萬棵樹，預估可減碳近4,000公噸，截至2022年10月，富邦金控已種下7.3萬棵樹，積極為台灣海岸造林、守護綠色邊防及海岸生物多樣性，追求人類與自然環境的共榮、共好；同時，富邦金控也致力推動賽事減碳，領跑體育賽事綠色轉型，以低碳、零碳為目標，透過運動為臺灣環境盡一份心力；子公司富邦人壽首創「Work for Green」業績連結永續機制，號召同仁響應植樹復育行動，也率台灣企業之先攜手荒野保護協會，共同推動「川廢調查計畫」，透過系統化的調查找出川廢熱點，以協力提升公部門整治溪流環境之效率。