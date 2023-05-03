搶攻母親節送禮商機，大買家即日起至5月17日，推出殿堂級明星保養品，以及詢問度爆表的精品包款，挑戰市場超低價，衝人氣吸買氣，美妝保養類業績提升2-3成可期。

例如人氣熱銷的雅詩蘭黛小棕瓶，100ml特價2,300元、百優乳霜75ml特價1,990元、SK-II青春露230ml特價2,700元、植村秀無極限妝前乳1,250元、契爾氏淡斑精華100ml特價2,040元、OZIO蜂王乳凝露840元等，挑戰市場超低價！

大買家表示，疫後口罩解封，女性對保養品的需求倍增，許多顧客趁著這波優惠囤起來，預估美妝保養類業績提升2-3成可期。

近年疫情影響顧客對於健康議題重視度攀升，母親節禮物更注重在「健康養生」，大買家也推出知名保健食品，主打「最好的孝順就是守護媽媽的健康」，如日本保健熱銷的三得利系列蜂王乳芝麻明E、膠原蛋白等，還有獲世界品質金獎大研生醫頂級魚油膠囊、納豆紅麴Q10膠囊，以及電視購物熱銷的芙婷寶膠囊等網羅各大知名保健食品，大買家針對母親節推出「保健食品滿2,000元再加送200元滿額折價券」，活動即日起至5月17日，數量有限，售完為止。

另外，詢問度爆表的還有百貨區的精品包款，大買家今年特別引進LV victorine 短夾，入手價1萬8,900元，吸引不少顧客詢問；另外，人氣款Coach Dempsey經典老花手提包4,790元、Marc Jacobs Mini tote字母托特包4,990元等，多款母親節限定，數量有限，售完為止。

母親節最受歡迎的人氣團購甜點，如彰化百年老店「寶珍香」桂圓蛋糕禮盒260元、桃園大溪排隊名店拿破崙派每盒210元、團購人氣王振頤軒脆皮雪蛋糕每盒399元；另外，高雄不二緻果女神捲，採預購方式，5月7日前預購價每條360元。

大買家母親節強檔檔期從精品包、保養品、小家電、孝親款手機、按摩家電、名店甜點等都有，提供消費者母親節送禮豐富選擇！活動期間購買18吋披薩搭配烤雞，即送4入蛋塔乙盒、康生按摩器材滿3,000即送市價990元的瑜珈彈力帶、思薇爾女內特賣指定款3件1,000元等；另有滿2,000元可49元加購香皂花束禮盒等好康活動。