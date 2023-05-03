台北市第四選區（內湖、南港）立委選戰被視為藍綠營「四個女人」的競爭，國民黨黨內初選，在新北市長侯友宜協調下，議員游淑慧今( 3 )日宣布自行退選，由李彥秀代表出戰。對此，民進黨現任立委高嘉瑜也見縫插針，此事證明游淑慧再怎麼努力，仍比不過家大業大、三代從政的政治世家李彥秀，她也勸游淑慧，「不要再叫我唱什麼歌了，還是回家自己唱太委屈吧！」

港湖區立委選戰，國民黨原先已公布初選時程，游淑慧、李彥秀兩人也各自努力，但黨部主委黃呂錦茹今日臨時舉行記者會，游淑慧在會中親自宣布禮讓李彥秀、退出初選，並透露是侯友宜介入協調，隨後游淑慧也公開喊話，「港湖整合完成，全力備戰高嘉瑜」。

對此，高嘉瑜回應，事實證明游淑慧再怎麼努力，仍比不上家大業大、有豐厚人脈、組織資源，且三代從政的政治世家李彥秀。高嘉瑜也質疑，侯友宜不管市政，卻跑來插手台北市的立委選舉，難道侯友宜已經是國民黨內定的總統候選人嗎？

對於游淑慧喊話全力備戰，高嘉瑜也回應，「我勸游淑慧，也不要再叫我唱什麼歌了，還是回家自己唱太委屈吧！」