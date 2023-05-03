台北市區監理所表示，將自5月9日上班尖峰時段起，試辦國道客運9026路線分流，希望能夠縮短通勤民眾候車及搭車時間。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

台北市區監理所3日下午表示，由基隆大武崙開往台北市南港的國道客運9026路線，將自5月9日起，於上班尖峰時段試辦分流疏運。台北市區監理所表示，平日上班尖峰時間將分為9026B及9026C兩條路線營運。

為改善平日上午尖峰時段9026路線基隆端的通勤人潮，台北市區監理所表示，原本的9026A路線，將自5月9日起，於上班尖峰時段暫停行駛。而原本的班次則由兩條試辦的新路線取代。

這兩條試辦的路線包括9026B與9026C，前者將自「基隆市界」站行駛至「武嶺街口」站，經基金交流道上國道3號，至新台五路交流道下，接續原本9026A的路線，行駛至南港轉運站西站。回程就依原本9026的路線行駛。

至於9026C路線，則是由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道1號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道下，接原9026A路線至終點站「南港轉運站西站」。

這也是先前公路總局局長陳文瑞於5月1日拜會基隆市政府時，允諾盡快推動的政策。臺北市區監理所表示，為使9026路線更貼切基隆市民上班、上課通勤需要，縮短民眾候車及搭乘時間，先行試辦平日上午尖峰時段分流，預計可節省行駛時間約20-30分鐘，平日下午尖峰時段則暫維持行駛9026A路線，臺北市區監理所將持續與客運業者滾動調整，冀能有效解決民眾每日通勤需求。