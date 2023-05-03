英王查爾斯二世加冕大典即將在週六（6日）於倫敦舉行，現任妻子卡蜜拉終於等到正式「稱后」時刻。卡蜜拉並未特別訂製新的后冠，而是使用「前人舊冠」，成了英國王室18世紀以來首例。后冠原本嵌著名且富爭議的印度鑽石「光之山」，卡蜜拉加冕當天「光之山」並不會鑲回后冠。

英國上次舉辦加冕典禮是70年前，當時由查爾斯的母親伊麗莎白公主在西敏寺正式加冕。王后卡蜜拉週六加冕當天使用的是1911年瑪麗王后加冕后冠，鑲了鑽石約2200顆。《獨立報》報導，英王喬治五世（King George V）1911年加冕時，王后瑪麗（Queen Mary）配戴的后冠有一顆巨大的鑽石「光之山」（Koh-i-noor／Kohinoor，mountain of light）。「光之山」是世界最大的鑽石之一，重達105克拉，英國王室納入珠寶收藏的過程有爭議色彩，印度政府曾多次要求英方歸還。

1849年，英國東印度公司與印度半島的錫克帝國發生第二次英國錫克戰爭（the Second Anglo-Sikh War），英方獲勝，原產自印度半島東南部的「光之山」落入東印度公司之手，後來獻給當時的大英帝國君主維多利亞女王（Queen Victoria），她也成為「光之山」進入英國王室之後的第一任主人，「光之山」自此成為英國王室珠寶，曾鑲嵌在胸針或王冠之上。

1911年喬治五世加冕，王后瑪麗加冕后冠就嵌著「光之山」。1937年，喬治六世接受加冕，「光之山」嵌在母親伊麗莎白（後稱「王太后」Queen Mother）在儀式中配戴的后冠上。這顆橢圓形的鑽石目前仍留在王太后的后冠上，瑪麗王后留下的加冕后冠嵌的是複製品。

民間相傳「光之山」帶有詛咒，在印度半島多個王朝輾轉流傳，長達750年的歷史血跡斑斑，充滿謀殺、狂妄與背叛。

1937年5月英王喬治六世（中）加冕，站在他左邊的是王后伊麗莎白。喬治六世前方兩人分別是伊麗莎白公主（前排右）、瑪格麗特公主（前排左）。伊麗莎白公主後來繼位為英國女王。（資料照／美聯社）
1937年5月英王喬治六世（中）加冕，站在他左邊的是王后伊麗莎白。喬治六世前方兩人分別是伊麗莎白公主（前排右）、瑪格麗特公主（前排左）。伊麗莎白公主後來繼位為英國女王。（資料照／美聯社）
印度「光之山」鑽石鑲在英國伊麗莎白王太后的后冠上。（資料照／美聯社）
印度「光之山」鑽石鑲在英國伊麗莎白王太后的后冠上。（資料照／美聯社）
英國已故女王伊麗莎白二世的母親、「王太后」伊麗莎白2002年3月去世，她的葬禮過程中，鑲有「光之山」的后冠置於棺木上。（資料照／美聯社）
英國已故女王伊麗莎白二世的母親、「王太后」伊麗莎白2002年3月去世，她的葬禮過程中，鑲有「光之山」的后冠置於棺木上。（資料照／美聯社）

卡蜜拉「回收再利用」加冕后冠並非英國王室歷來第一人。1727年10月11日英王喬治二世加冕，王后卡羅琳（Caroline of Ansbach）戴的后冠屬於摩德納的瑪麗（Mary of Modena），她是英王詹姆士二世的王后，1685年加冕時使用。這頂后冠不只卡羅琳王后用過，1689年女王瑪莉二世加冕、1702年安妮女王加冕都用了同一頂。

即使是「光之山」的複製品，也不會出現在週六加冕儀式現場。白金漢宮此前證實，本次為卡蜜拉王后調整后冠過程，會從已故女王伊麗莎白二世生前使用的珠寶中挑選「能在加冕場合展現獨特地位、反映王后個人風格」的單品嵌入，包括「庫里南」（Cullinan）鑽石3號、4號與5號，都是伊莉莎白二世的珠寶，製成胸針，女王生前經常配戴。這頂后冠有8枚可拆卸的拱飾，王室珠寶工匠會把其中4條拆下來，讓造型有些變化。

只是，庫里南鑽石的歷史也不太光彩。澳洲廣播公司報導，庫里南原鑽1905年在南非出土，重達3106克拉，大小相當人類的心臟，散發藍白光芒，1907年由南非殖民政府買下，原鑽送往英國切割為9塊，其中庫里南1號嵌在君主權杖上，2號遷入帝國王冠，3號與4號原本是瑪麗王后加冕后冠一部分，後來變成其他形式的珠寶。然而19世紀殖民政府強迫非洲人在礦山工作等手段頗具爭議，有南非學者認為這顆鑽石等同是英國殖民政府殘酷行徑的遺證。

文章來源：Camilla’s crown won’t feature controversial Koh-i-noor diamond at King Charles coronation
文章來源：Camilla's crown won't have the Kohinoor, but it will have fragments of an African diamond that could be just as controversial
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