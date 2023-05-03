越來越多研究發現，一個人的心理問題會影響身體健康，並加速人體老化與死亡，且年輕時有心理問題病史的人，中年時身體老化速度會更快。新研究並發現，孤獨感也容易加速生理性的老化。

胸腔重症專科醫師黃軒在其粉專表示，2021年紐西蘭研究團隊進行一項數十年的研究發現，有精神問題者的身體較易有疾病，萬一有疾病的死亡率也較高。有心理健康問題的人很可能在「青年時期」已開始，而非從中老年才開始，這些人比一般人更早罹病，並更早死亡。

他並表示，另有研究指出，之前有心理問題病史的人，中年時身體老化速度會加速。這類人因身體老化產生的疾病，也會較同齡者提早多年出現。

他並表示，世界衛生組織對健康的定義是，身體、精神和社會適應的完好狀態，而不只是「無疾病或不虛弱」。因此，包括孤獨所引發的情緒，都會影響身心健康。根據最近《老化》期刊刊載的研究，孤獨感會加速生理性老化，使其生物年齡比實際年齡更老，平均加速老化1.65歲。

黃軒表示，保持樂觀心態和與他人保持良好互動，有助於對抗老化，若是從年輕起有精神疾病，例如焦慮症、憂鬱症等，應積極面對治療，且千萬不要孤立自己或迴避面對這些心理問題。