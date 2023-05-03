加工絲、尼龍廠集盛(1455)目前手中訂單能見度仍偏短，公司預期加工絲產業第二季仍偏起起伏伏，較明確的回溫力道預估將落在下半年。

今年累計1-3月營收年衰退22.22％的力麗(1444)指出，目前聚酯加工絲產品受到品牌需求降溫干擾，預期最快也要第二季中下旬，產業環境才有正向趨勢，第三季應可確定回溫。

聚酯加工絲廠宏益(1452)4月合併營收8273萬元，月減22.9％，年衰退49.4％。目前台灣加工絲整體稼動率仍在7成以下，不符生產成本，法人預估多數廠商營運轉虧損，且目前看來，此現象恐怕要維持到第二季以後。

市場指出，國內加工絲、尼龍廠除了終端景氣轉弱之外，RCEP今年上路，關稅考量下，全球品牌服飾廠要求供應鏈往東南亞移動，目前越南、印尼等地的加工絲產業鏈逐漸成形，使得品牌下單優先考慮越南，國內廠商接單能力恐受嚴厲競爭。