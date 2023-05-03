製造業景氣受制於全球需求動能，去年下半年來持續疲軟，台灣經濟研究院3日公布的3月台經院製造業景氣概況，在整體景氣信號值偏低到衰退態勢中，運輸大類項下的汽車及其零件行業，3月景氣即使沒有2月份的熱絡，3月產業景氣燈號仍出現代表持平的綠燈，領先各類別產業展現谷底翻身的動能。

3月台經院整體製造業景氣信號值10.41分，月減0.56分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表景氣衰退的藍燈，為今年的第二顆藍燈。台經院廠商調查顯示，看好當月及未來半年景氣雖較2月調查為高，但看好未來半年景氣比重減少幅度高於看壞增加幅度，致經營環境面指標出現微幅下滑。其中，電腦、電子產品及光學製品業3月產業景氣燈號由2月代表低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈，是主要關鍵。

在追蹤觀察的各類別產業中，台經院指出，汽車及其零件方面，隨車用晶片問題緩解，加上車廠推出多款新車，推升燃油汽車、貨幣及客貨兩用車買氣，2月生產指數年增率出現25.61％，當月產業景氣燈號亮出代表景氣揚升的黃紅燈；及至3月，新車掛牌數約4.42萬輛，創18年來單月最高紀錄，成長11.95％，景氣依舊熱絡，惟，車燈、懸吊傳動系統等零組件因歐美客戶庫存高而縮減訂單，抵銷部分增幅，致生產指數年增率減至1.84％，出口年減幅再擴大至28.7％，影響原物料投入、需求面等指標表現，3月產業景氣燈號轉為代表持平的綠燈。

相較於汽車及零件產業，製造出口占比最高的電腦、電子產品及光學製品業，台經院分析，雖受惠於伺服器、網通設備等雲端資料服務需求成長，惟儲存媒體、電腦零組件等消費性電子產品需求續呈疲弱，外銷訂單、出口等指標年減幅皆為雙位數，加上基期偏高，影響需求面及原物料投入面等指標表現，3月該產業景氣燈號由2月代表低迷的黃藍燈，惡化為代表衰退的藍燈，顯示若欲脫離景氣谷底仍有待時日。