52歲馬國賢4月才在社群上分享與交往1年多的韓籍女友十指緊扣的牽手照，曝光結婚喜訊，今(3日)稍早再度於社群上驚喜宣布，老婆的肚子裡已育有一個「小生命」，公開他將當爸的好消息，讓不少粉絲紛紛留言恭喜。

馬國賢今日下午在臉書更新一則貼文，表示：「2023年對他來說是很驚豔的一年。」透露自己經過1年多的相處、溝通、磨合後，於4月18日和女友登記結婚。沒想到，在曝光結婚喜訊後不到兩周的時間，馬國賢「雙喜臨門」，表示自己將成為人父了。

馬國賢於文中指出：「我不但成為人夫，也即將升格成人父。」開心向大眾們分享自己內心的激動與感謝，並解釋選擇在今天曝光喜訊的原因：「由於我的另一半不是圈內人，再者我們非常珍惜這個小生命的到來，所以才等到一切穩定及確定後，分享這個喜訊。」，希望各界能和過往一樣，給予他們祝福。

消息曝光後，讓網友嗨翻，更有不少粉絲在該則貼文中留言祝福：「很好，要開始忙了」、「雙喜臨門，太棒了」、「真心為你們感到開心，祝福你們，寶寶也健健康康」、「馬哥趕進度，恭喜」、「恭喜準爸媽啊！」