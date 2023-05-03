龍貓的雨傘？有女子日前至菜市場，因為發現有一攤賣著新奇的「巨菇」，於將其買了回家，但是女子一到家後有些後悔，看著「比寶特瓶大巨菇」感到有些害怕，於是上網求問網友「可吃嗎？」；對此，網友也紛紛表示「好大」，但也有網友認為這朵巨菇應該是「金福菇」，又叫「巨大口蘑」。

一名女子在臉書社團「廚藝公社」發文，她表示日前到菜市場買菜，發現有顆「巨菇」非常新奇，於是買了回家，但是回到家後，在看了「巨菇」感到有些害怕，於是上網求問網友「這...到底可不可以吃啊？有人知道這可以吃嗎？這是雞肉菇嗎？」；從原PO上傳的多張照片可見，該「巨菇」不僅比600ML寶特瓶身長，原PO還無法一手握住「巨菇」菇身，甚至蘑菇的蕈蓋似乎比原PO的手掌還大。

女子因為新奇，從菜市場買回「白色巨菇」，但她發現大過頭有些害怕，於是上網求問網友「可吃嗎？」。（翻攝自臉書廚藝公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是雨傘了吧」、「如果沒記錯的話雞肉絲菇，應該不會長那麼大，通常都很小一朵」、「好大朵喔」、「龍貓的雨傘」、「先給老公吃啊」、「拿來唱歌」；另外也有網友表示「沒有傘頂不像雞肉絲，比較像巨大口蘑」、「應該是巨大口磨菇（金福菇）」、「你找金福菇食譜，有一堆」。

據悉，「巨大口蘑」又有金福菇之稱，整簇總重從數10公斤到百多公斤不等，因為菌肉肥厚、質地脆嫩且營養豐富，單一菇體足供數個家庭煮食數餐，巨大口蘑較常長在氮含量高的地方，腐木腐草等環境中，無毒可食用，為珍稀的食用菌新品種，人工培育困難。