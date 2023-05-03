28歲香港時尚名媛蔡天鳳2月疑似遭鄺姓前夫一家殺害分屍，震驚華人社會，遺留4名年幼子女，其中兩名小孩與前夫所生，另兩名小孩則跟現任老公、「譚仔米線」創辦人之子所生，遺產繼承跟撫養權問題備受外界關注，最近港媒指出蔡母與律師會面，正是為了處理此事，意味近4億財產爭奪戰即將開打。

早在3月蔡母便向法院申請禁制令，防止前親家出售女兒生前買給他的豪宅，本月8日碎屍案即將二度開庭，港媒《東周刊》多次目擊蔡母與蔡天鳳現任丈夫跟律師會面，且臉色很不好看，根據知情人士透露，蔡母欲爭取兩名鄺姓外孫撫養權，也擬申請正式擔任遺產管理人。

蔡母受訪時表示自女兒過世後，除非配合警方辦案，否則極少離開家門，不過的確找上律師，欲申請小孩的撫養權，至於是否申請成為遺產管理人？她則表示事涉女兒，不作任何回應。另外，蔡母也對好賭一說澄清，表示自己常跟朋友打麻將，有時一輸就是50萬港幣(約195萬新台幣)，但她強調這都在經濟範圍之內。

回顧蔡天鳳碎屍案，鄺姓前夫一家於今年2月疑似覬覦蔡天鳳近4億財產，設局將其殺害分屍，後來香港警察更陸續在人肉湯中，找到蔡天鳳的雙腿跟頭顱，但雙手跟身體軀幹至今下落不明，目前警方逮捕鄺姓前夫一家，先前曾開過庭，法官裁定尚有事實需進一步釐清，將4名被告押到5月8日再審，且不得保釋。