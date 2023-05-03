超市龍頭全聯看準抗漲與便利服務，在攜手農委會推出60元美味堂「幸福餐盒」帶動熱便當銷售熱潮之後，為搶攻全台熱便當超過300億商機，將自下月起便當銷售門市擴大至全台300店，並自5月5日起熱便當銷售據點提供小時達外送服務，力拚年度目標業績突破2億元。

全聯行銷協理劉鴻徵指出，目前熱便當供應商有鮮湧等三家，分別位於北中地區，提供販售門市以中彰投地區為主，保障以「嚴選食材製成」、「每日新鮮現做」、「全程保溫配送」等三大最高規格標準製作；3日全聯在三重鮮湧廠提供美味製程公開，鮮湧以學校團膳起家，主要供應三重、新莊、林口共36個門市，從食材、烹調到包裝入盒、出餐外送至門市均配合衛生法規定定期檢驗，目前三供應商提供幸福餐盒一天午、晚餐數量約在2.4萬盒，隨銷售據點增加，有望再增20％。

全聯強調，自2014年起即販售自製熱便當要價89元，在便當市場亦相當具競爭力，今年再加上農委會補助履歷菜品與肉品，推出60元幸福餐 盒更因CP值高，販售門市幾乎天天完銷，甚至帶動89元款式較去年同期成長2倍，三年來熱便當銷售亦成長3倍，預計接下來在持續拓點與外送服務帶動下，年度目標可望挑戰突破2億元。

為確保每一個美味堂熱便當溫度，全聯也要求廠商採用兩道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋，並斥資千萬於販售門市配置保溫熱櫃，以確保每一個美味堂熱便當從工廠組裝到配送、門市上架到每一位消費者手中，都能維持60度，且絕不賣隔餐，僅於每天中午跟晚上兩個時段上架銷售，近期主菜還會更換成黃金無骨厚雞排，預計將再掀熱潮。