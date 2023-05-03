宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增外國企業來台上市介紹。證交所表示，在資本市場全球化的趨勢下，企業籌資管道更為多元，上市地點也不再侷限於原營運地，開放外國企業得直接來台第一上市，冀滿足投資人多元化需求，並提升資本市場國際化與競爭力。

第一上市公司於公司名稱後增加「-註冊地簡稱」之標註，證券簡稱為「上市公司名稱簡稱-KY」，「KY」為「開曼群島」英文的縮寫。

另5月內容也包含7月3日台股即將新增四大產業類別說明，修正後之上市公司產業類別，由29項產業類別新增為33類。

考量新經濟產業應用科技日新月異及追求永續發展的營運模式，且為使具特色之上市公司發揮群聚效應，證交所新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四項產業類別。

同時，並調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，以更貼切、清晰易懂之產業類別名稱使投資人易於聚焦，掌握產業脈動。