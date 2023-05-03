Jessica Alba is the real MVP pic.twitter.com/Z8Ldo793qC — Joshua Sánchez (@joshnsanchez) May 3, 2023

美國影星潔西卡艾芭（Jessica Alba）出現在NBA季後賽觀眾席，她本來就是金州勇士的球迷，雖然勇士當天也有比賽（對戰湖人），她卻跑去看東區尼克和熱火的第2戰。潔西卡艾芭和好友莉茲瑪西絲（Lizzy Mathis）一起看球，奧斯卡典禮上挨揍的主持人克里斯洛克（Chris Rock）也坐她旁邊。

儘管轉播畫面只是簡短帶到潔西卡艾芭的鏡頭，還是引起不少球迷注意，認為可以激勵尼克士氣：「換成我在她面前打球，我肯定會砍個50分。」此戰在尼克隊主場，有名的麥迪遜廣場花園，對手是世仇熱火。尼克球員在美女面前沒有漏氣，布朗森（Jalen Brunson）勇砍30分包含6顆三分彈，率隊以111比105取勝，扳平系列賽戰局。

潔西卡艾芭是加州人，剛在美國時間4月48日度過42歲生日，她早在勇士王朝崛起之前就是球迷，還與前勇士後衛拜倫戴維斯保持良好的交情（Baron Davis，2005-08效力勇士）。

美媒ESPN記者史坦（Marc Stein）指出潔西卡艾芭雖然是勇士球迷，她只會在勇士前往洛杉磯比賽時觀戰（對戰快艇或湖人）。西區準決賽正好上演著勇士對戰湖人的精采戲碼，前兩戰在勇士主場，G3和G4兩戰將移師湖人主場進行。