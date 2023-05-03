國2晚間驚傳火燒車 整輛車燒到剩骨架 現場回堵1公里

國道2號東向8.4公里處，今天傍晚有1輛小客車，駕駛行駛到一半發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩並下車，豈料車頭馬上起火燃燒，整輛車陷入火海，被燒到剩下骨架，所幸並無人員傷亡，現場回堵車流約1公里還有待紓解。

國道警察局表示，本大隊勤務指揮中心於3日17時40分左右接獲通報，指稱國道2號東向8.3公里機場系統路段有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側車道及路肩處理。

警方說明，48歲的朱姓男子駕駛小客車，行經國道2號東向8.3公里機場系統路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸朱男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢已於18時9分被撲滅，現場排除中，後方車流回堵約1公里尚待紓解，通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識火燒車。

警方也呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。