鏡電視上架案申請即將「滿週年」，NCC主委陳耀祥祭出行政程序法，今(3日)排案審查中嘉等多家系統台申請鏡電視上架86頻道。鏡電視董監事與負責人變更等案，且傳出這次過關機率非常高。國民黨立委鄭麗文直批，她今天與藍營立委同往NCC抗議此案，但NCC為了阻擋立委，連郵局都拉下鐵門，陳耀祥辦公室也緊鎖大門不願溝通。重砲質疑到底是誰指使NCC這樣無視程序胡搞，為鏡電視敞開綠色大門？誰又是背後影武者？

「NCC竟然鎖門搞黑箱！陳耀祥列為被告還要主持例行會議！」鄭麗文今(3日)在臉書發文表示，陳耀祥為了在NCC主持新設新聞台換發執照討論案，替鏡電視上架護航，不惜缺席立法院重要的關鍵基礎設施法案會議。之前立法院交通委員會，才針對鏡電視申設跟營運管理問題要求陳耀祥遵守承諾，況且陳耀祥的報告不僅敷衍空洞，甚至還處處幫鏡電視洗白。今天NCC再度審議，無疑是想為鏡電視敞開綠色大門！

鄭麗文提到，今天她和國民黨立委一同前往NCC抗議陳耀祥強行通過《鏡電視》案，沒想到保全馬上拉下鐵門，甚至她們立委要從NCC大樓旁的郵局進入，結果郵局也被立即關門，無疑是想要把她們堵在大樓外，不能進入！但是NCC是國家機關憑什麼拉下鐵門？況且郵局是公家資源，憑什麼拉下鐵門？NCC為了阻擋立委們，民眾也不准進去郵局嗎？NCC到底憑什麼啊？

鄭麗文質疑，花費一番功夫，終於成功進入NCC，陳耀祥主委辦公室卻緊鎖大門，寧願在辦公室裡面看直播，也不願和她們正面溝通！陳耀祥列為被告，卻還想要主持鏡電視相關會議，換作是誰也都沒有辦法接受！鏡電視早該撤照，而不是讓NCC在這裡開例行會議，試圖通過鏡電視上架、通過董監事及負責人的變更案！到底是誰指使NCC可以這樣無視程序胡搞？誰又是背後影武者？

鄭麗文直言，若是陳耀祥今天不出來面對，她和國民黨團也一定會死守陳耀祥辦公室，不許鏡電視放水通關，抗戰到底！「請行政院給答案，為什麼非要給鏡電視執照？」