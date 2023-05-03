大陸2023年「五一」假期的文化和旅遊行業復甦強勁，經大陸文旅部測算，連假期間的國內出遊合計2.74億人次、年增率達70.83％，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09％；實現國內旅遊收入1480.56億元（人民幣，下同）、年增率128.9％，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66％。

據大陸文旅部旗下微信公眾號3日表示，文化和旅遊產品供給豐富。「五一」假期，文旅部啟動「5·19中國旅遊日」主題月活動。而1.28萬家A級旅遊景區正常開放，占A級旅遊景區總數的86％，除北方部分省份因季節性原因外，全國大部分地區的旅遊景區實現「應開盡開」，並共舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入15.19億元、觀演人數約865.49萬人次。

根據澎湃新聞報導，各地也加大假日文化和旅遊產品供給力道，像是北京舉辦首屆博物館活動月、廣東舉辦166項重點文化旅遊活動、山西太原和晉中共同發佈「錦繡太原 家國晉中」六大主題12條精品旅遊線路等。

此外，各地也結合「5·19中國旅遊日」主題月活動，推出文化和旅遊系列惠民活動，實行景區門票減免或打折，例如江蘇的「蘇新消費·夏夜生活」夏季購物節活動，就發放1.7億元惠民消費券與5500萬元數位人民幣紅包。

另外像近期大熱的網紅城市山東淄博也推出燒烤專列、免費停車等優惠措施，吸引遊客到訪。蘇州、鄭州、上海、北京、成都、重慶等熱門城市為留住遊客也各顯身手，推出本地市民讓橋讓路、打卡點配置充電寶、軌道交通延時收班、行李儲存櫃、志願者服務亭等服務。

至於跨省中長線游、周邊遊和熱點景區，在「五一」的旅遊出遊人次超過2019年同期水準，出行距離和消費活躍度創下歷史新高，遊客出遊半徑和目的地遊憩半徑雙提升，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。