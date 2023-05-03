許多人都期望有份福利良好的工作。一位大樓保全表示，由於工作薪水跟付出勞力不成正比，他決定「簽下去」準備轉職國軍的空降特戰部隊，認為薪水、福利都很不錯，比市面上許多工作都高很多。不過貼文曝光後卻有不少「學長」分享經驗勸退他，認為「裡面一堆8+9，只有白X才待得住」！

原PO在Dcard發文表示，大樓保全的工時12小時、月休8天，薪水則是38K，他覺得薪水跟付出勞力有點不成正比，於是某天路過國軍招募中心時，他就走進去諮詢了一下，得知職軍起薪也是38K，且有上下班制、三節年終、特休，離島或特戰單位還有各種加給，入伍至少40K起跳，在營還能補念大學學歷，讓原PO相當心動。

原PO透露，他向對方提及自己過去曾考慮考取警消單位，招募中心則說明，警消門檻較高、他也當過4個月義務役，應該不會不適應軍中生活；不過曾當志願役的朋友認為，義務役跟志願役生活根本不同，「而且現在很多89走投無路跑去當的」，招募中心卻說這些朋友離營太久，現在國軍福利、生活品質大提升。

原PO考慮許久後，決定簽約空降特戰部隊，不過對於自己的選擇還是忍不住遲疑，「請問有學長在求職路上遇到瓶頸也投入國軍的嗎？薪水福利其實真的不錯怎麼很多社會新鮮人不會想當兵呢？」

對此，許多過來人紛紛回應，「聽學長的話，別進去。裡面一堆8+9，只有白X才待得住」、「招募員的話你信？狄卡上的報退文先看看想清楚嘿」、「笑死，走投無路的+9，好寫實」、「我以前也是招募員，以前為了招募什麼狗話都說得出，最喜歡說的就是軍人就是不用考試的公務員，什麼軍警一家幹嘛那麼辛苦還要考試才能當警消之類的，後來還不是考消防，體驗過4年軍職，只能說警消真香」。