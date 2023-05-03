此外，遠傳也將加速亞太合併案計畫和準備工作，並在公平交易委員會通過後開始啟動雙方網路整合。

遠傳2023年第一季合併總營收223.1億元，年成長率為1.8％，締造連續十季正成長的佳績。合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為79.5億元，再次創下2018年Q4以來新高，年成長率為5.0%，達成連續八季正成長。稅後淨利為27.5億元，創六年同期新高；每股盈餘(EPS)為新台幣0.85元、年成長率達18.4%，如排除業外一次性利益，則為12.2%，穩居電信業之冠。2023年第一季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為102.1%、103.3%和116.8%。

遠傳行動通訊業務受惠於5G持續成長和疫後解封帶動之漫遊及預付卡營收增長，2023年第一季行動服務營收年成長率達3.3%，連續八季正成長，月租型用戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU) 持續穩居業界第一、第一季年成長率為3.1%，客戶流失率創下歷史新低、為0.86%。在用戶穩定升級5G的帶動下，遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破34%。

遠傳新經濟業務則力拚獲利增長，2023年第一季新經濟業務營收不僅超越財測2%，整體獲利率更較去年同期提升2個百分點；2023年第一季遠傳新經濟業務營收有51%來自智慧資通訊業務，受惠於企業端數位轉型需求強勁，資安服務營收較去年成長32%、系統整合服務營收年成長率則為27%，整體資通訊業務獲利較去年第一季提升11%。個人數位服務同樣延續成長動能，個人用戶物聯網服務營收年成長率11%、媒體服務營收年成長率8%、遠傳friDay購物行動商務營收年成長率也有8%。

強勁的企業資通訊需求為遠傳營收注入成長動能，主要包含發電廠計量監控和工單自動化系統的能源管理平台、國家博物館歷史建築監測平台、台北市交通號誌不斷電系統等。其他還有為花蓮縣建置「智慧站牌3.0」，以多樣化和客製化方式打造花蓮智慧交通的獨特樣貌；提供5G網路切片技術，協助新北市萬金石馬拉松進行現場直播；為政府打造全民共享普發6,000元現金平台，操作直覺、運作順暢。

遠傳個人數位服務持續成長，遠傳friDay影音付費用戶數量創新高、成長10%，受歡迎的內容包含韓國排名第一的戲劇《模範計程車2》，未來將投資更多獨家內容和本地電影的製作；遠傳守護網旨在為手機用戶提供更安全的上網服務，目前已有超過30萬用戶註冊，保護高達數十億筆資料；遠傳心生活APP在2022年獲得電信業最高的客戶滿意度回饋；遠傳friDay購物以AI改善客戶體驗，同時提高效率並降低成本。