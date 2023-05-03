西濱苗栗後龍段北上103公里處昨（2）中午發生一輛混凝土車翻覆倒在一旁機車道，整輛車「四輪朝天」。（翻攝自記者爆料網）

西濱苗栗後龍段北上103公里處昨（2）中午發生一輛混凝土車翻覆倒在一旁機車道，整輛車「四輪朝天」，事發畫面曝光，只見混凝土車一路搖晃，過彎時掉至一旁車道，而事發前一秒還有一輛機車準備行經該路段，所幸最後未被壓到、逃過一劫，混凝土車駕駛頭部撕裂傷，送醫治療中。

記者爆料網曝光事發畫面，只見該輛混凝土車在外車道時就一路搖晃，經過彎道時車身突然靠右傾斜，接著整輛車壓在機車道上，呈現「四輪朝天」狀態，瞬間煙塵四散，畫面中還有一輛機車當時準備騎經該路段，所幸車速不快，未被混凝土車壓到，2者相差距離很小，騎士驚險躲過一劫。

苗栗縣消防局表示，事發在西濱快速道路苗栗後龍鎮北上103公里處往水尾路段，2日中午11點多發生混凝土車翻落機車道事件，龍消防分隊到場時，45歲駕駛受困其中，隨後以器材車及拖吊車協助救出駕駛，駕駛頭部有明顯撕裂傷，目前送醫治療中。至於事故原因，轄區竹南警方還在調查了解中。

西濱苗栗後龍段北上103公里處昨（2）中午發生一輛混凝土車翻覆倒在一旁機車道，整輛車「四輪朝天」。（翻攝自記者爆料網）