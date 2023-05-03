77歲鋼琴大師布赫賓德，近期在台灣舉辦貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集音樂會，目前已完成五場演出，還剩下兩場，不少樂迷討論他時，已開始親切地稱呼他為「爺爺」。布赫賓德不只在台上彈貝多芬，台下談起貝多芬他同樣精神奕奕，談起學音樂心法，他表示自己首重長期記憶，「練得很快是一件很危險的事情」。

布赫賓德表示，他不是圖像式的學習法，是透過長期記憶和聽覺感知力記憶音樂內容，因此可以學習和研究貝多芬奏鳴曲多達39種版本，「如果我一直看樂譜彈，就不會有那麼多彈性和詮釋，我都是透過聽覺記憶來學習；每每聽到某首曲子，我也可以彈出來。」

布赫賓德認為，學一首曲子需要花很多時間練習，「最好可以花一年練習，這樣才能真正的內化和了解，練很快是很危險的事情。」

布赫賓德表示，5歲時他進入維也納國立音樂大學就讀，有一段特別的回憶，他是學校有史以來年紀最小的學生，「那時辦手續簽名都是媽媽幫忙簽，因為我實在是太小了，在學琴的時候，我也有很多觀摩機會，可以從別人的彈奏中學到很多技巧。」

一生彈奏貝多芬奏鳴曲全集多達60幾次，布赫賓德回憶，他和貝多芬的緣分很早就開始，他出生於第二次世界大戰之後的1946年，從小沒見過父親，「我們家很窮，我的母親和音樂也沒有任何關聯，是舅舅先教我哥哥彈琴，我在旁邊聽，我們家住在一個小小的公寓裡，有台直立式鋼琴，上面放了一台小小的廣播機，有個貝多芬的圖案，感覺我彈琴的時候，貝多芬都在看著我。」

布赫賓德表示，如果彈奏其他作曲家曲目，他會建議大家去讀作曲家的故事，而彈貝多芬作品，他認為最重要的就是要讀貝多芬的「海利根施塔特遺書」，「可以從這封遺書裡讀到貝多芬的性格，以及感受到他的情感很強烈，從中了解他的音樂。」

此外，布赫賓德認為從貝多芬的情書，也能體會他的音樂內容，他表示，「貝多芬其實有一個女兒，只是大家不知道，對我而言貝多芬是很浪漫的作曲家，大家都在尋找他情書裡那位『永恆的戀人』是誰，而我們可以從他的作品找到他對那名女子的情意。」

布赫賓德說，如果要講貝多芬故事，他可以一直說個不停，他甚至蒐集了貝多芬的頭髮。他也調皮地說，「如果我能完成一個夢想，我不會想要跟貝多芬聊天，因為有太多問題問不完，我希望可以當一個隱形人，近距離觀察貝多芬24小時。」

這次來台演出，布赫賓德看到台下有許多年輕觀眾，覺得很開心，「我平常在歐洲聽音樂會，大都只會看到兩種人，一種是沒有頭髮，另一種是灰髮人，都是資深觀眾，很少看到年輕人，但在台灣有很多年輕觀眾，我覺得這是一件很棒的事情。」

對於倒數兩場音樂會，一場將演奏難度甚高的《漢馬克拉維》，另一場則是貝多芬晚期最後三首奏鳴曲，布赫賓德表示，《漢馬克拉維》呈現了貝多芬的音樂性格和力度、豐沛的情感表達，而晚期最後三首奏鳴曲，他將一氣呵成，沒有中場休息，他表示，希望能將貝多芬這三首作品的藝術性一次呈現。演出將於5月5日至6日在台北國家音樂廳登場。