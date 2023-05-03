台灣健康運動聯盟再出擊，從影響國家生存地位的科技人出發，今日舉行總獎金150萬元的「健康達人挑戰賽(CBHS-Challenge to Be a Health Smart)」誓師記者會，比賽從5月1日開始，國科會轄下的3個科學園區管理局均熱烈響應支持與組隊參加，期待藉由為期3個月，養成每天走7000步、每月各12天的規律運動與生理量測開始，達到「運動健康科技人，永續發展護國群山」的目標，並且在科技圈與全國引爆運動新趨勢。

健盟理事長高俊雄表示，台灣從小學到大學的體育課、運動社團以及校際運動競賽廣受歡迎，希望民眾在畢業後進入職場可以延續規律運動習慣，維持健康，提高創造力，共創個人、企業和國家社會的三好三贏局面。「健康達人挑戰賽」從2022年10月首次執行以來，感謝教育部體育署的指導，還有多家企業和社區行政機關組隊參加，特別是康軒文教事業集團。

今年5月，健盟舉辦第2期「健康達人挑戰賽」，包括科學園區竹科、中科及南科管理局及鴻海集團多家企業都組隊參加比賽，期待可以帶動「運動健康科技人，永續發展護國群山，你我護持台灣」的熱潮。

國健署前署長邱淑媞說，過去企業追求經濟成長，現在要拚幸福經濟，尤其高科技產業格外受矚目，期待大家先從改變生活方式開始，想辦法找出動的機會，像是上下班搭乘大眾運輸，或是騎單車，只要走路30分鐘，就有3000至4000步。

為引領民眾養成自發運動習慣，健盟2022年10月首度推出「健康達人挑戰賽CBHS」，總獎金150萬元，共有739人參與，為期3個月，從每月規律運動天數、量血壓與體重天數、查看成績天數等3大目標，完成挑戰健康達人的目標。競賽成果豐碩，達到頂標人數近7成，總達標人數更有8成以上，參賽者皆給予高度肯定，透過APP上傳血壓與體重數據，更加關心身體健康狀況，可說是一舉數得。

這次健盟舉辦第2期CBHS，限於人力與募款能力，限制名額並以科技業為主要播種對象，秘書長張東洋說，全台4大科技園區總員工人數約有55萬人，只占全國勞動人口的4％，卻能創造出國家總產值的3分之1以上，所以科技業才會獲得「護國群山」的美譽，但在搶全球市場的背後，科技人被形容是在賣肝，因為工時長與工作壓力大，他們是犧牲健康換取高薪，而最重要的貢獻是創造台灣科技業的名聲與保護傘。

張東洋表示，體育署近年的電話調查數據顯示，目前台灣30歲到60歲的職場人口中，有規律運動人口數只有20-23％，科技人的比例可能更低，期待透過CBHS的獎勵與團隊激勵，能在科技職場引爆運動話題，逐漸養成規律習慣，基石穩固了，護國群山的優勢才能更長久。