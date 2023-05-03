台中市大雅區三和里數十公頃稻田，因灌溉水源不足造成地表乾裂，由於最近是秧苗期，農友擔憂稻苗枯死，質疑石岡壩偷減水，導致放水量不足影響輪灌。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢前往會勘查原因，發現石岡壩以舊資料計算供水，造成放水量少1cms，經釐清後已補足放水，緊急化解一場農作危機。

大雅區三和里數十公頃農田因灌溉水量不足，日前出現龜裂情形，剛插下的秧苗需要灌溉，但由於水量小、淹水慢，農友要照顧一整夜無法睡，苦不堪言，同時質疑石岡壩「偷減水」，未依規定放水。

立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢會同大雅區農會總幹事林國永與農田水利署台中管理處人員至石岡壩會勘，發現農田水利署放流水計算方式已經微調，但石岡壩仍以舊資料計算供水，造成原本放流量要4cms，石岡壩只給水3cms。

由於農田水利署放流水有一定計算公式，即透過水位及流速計算出曲線來放流水，但水位有分內外水位，兩者相差50公分，加上曲線微調，石岡壩管理中心卻採用舊資料，致兩者出現誤差，並非故意偷減水。

農田水利署台中管理處表示，石岡壩管理中心是自行取用農田水利署資料計算放流水的量，以往因水位高、水量大，出現誤差，大家並未發現；今年因乾旱嚴重，水位低、水流量小，才找出錯誤及時改正。

大雅區農會總幹事林國永指出，由於目前正值秧苗生長期，要求石岡壩於5月10日前要供水充足，以免才剛種下的秧苗枯死，造成農民嚴重損失。