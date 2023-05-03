「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金25億，受害者超過5000人，桃市府今表示，案件已由北檢指揮刑事局偵辦中，桃市府在全市設15個法律諮詢據點提供免費法律諮詢，解答法律疑惑，集團員工未領到資遣費部分勞動局也會全力協助，呼籲勞工主動申請勞資爭議調解。

桃市府今表示，該平台登記的公司名稱為「臺灣金隆科技股份有限公司」，屬川晟機構集團，目前已由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中。

市府指出，受害民眾如有法律相關問題需要協助，市府於全市共設有15個法律諮詢服務據點，聘請桃園律師公會推薦之專業律師免費解答法律問題，受害民眾可選擇就近及適合時段利用免費諮詢服務，另受害民眾亦可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。

至於川晟機構集團員工因公司無預警要求不要上班，市府勞動局為保障川晟機構集團員工權益，避免因公司營運情形造成權益受損，已於今日下午派員至公司登記地址實地進行訪查，現場公司大門緊閉，無人回應；此外，勞動局也接獲民意代表為民陳情，集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，勞動局也已主動與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施，爭取其應有權益。

勞動局呼籲川晟集團勞工如有勞動權益受損情形，可向該局申請勞資爭議調解，勞動局會協助勞工爭取權益，同時呼籲事業單位應遵守相關法令規範，以免遭受裁罰。

法律諮詢服務時間及地點資訊可上法務局網站查詢。