英王查爾斯三世的加冕大典即將在本周末登場，屆時將有各國王室成員、領袖和代表約2千位嘉賓齊聚一堂。有消息人士指出，加冕典禮、晚宴和3天慶祝活動的花費上看新台幣100億元，6成用於維安，通通由納稅人買單。

英媒《鏡報》（The Mirror）報導，已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於1953年正式登基，當時大約有8千位賓客受邀參加，王室支出約157萬英鎊（相當於現在的4700萬英鎊、新台幣18億元）來舉行盛大的加冕典禮。

英王查爾斯三世的加冕大典即將在6日登場，相關單位就典禮各環節進行演練。（圖／路透）

相較之下，參加查爾斯三世（King Charles III）加冕儀式的賓客規模獲得大幅精簡，粗估將有2千位嘉賓到場，但整體花費可不低。英國內政部消息人士指出，目前加冕相關開銷估計已達2.5億英鎊（相當於96億新台幣左右），其中60%用於維安工作，而且很可能還會增加。

報導指出，各國政要下飛機那一刻起，就會獲得保護，加冕當天也將部署大量武裝警察、無人機和狙擊手，監控任何可疑行動。

安全專家英格拉罕（Philip Ingram）指出，將有更多便衣警察投入值勤，「王室成員能在安全保護下與民眾互動，證明了便衣的專業能力，不過這是有代價的。」另外，特種部隊也會隨時待命，防止恐怖攻擊事件發生。

不少團體都揚言發動抗議，反君主制組織「共和國」（Republic）已透過臉書，號召數萬名支持者在加冕日到場，環保組織「Just Stop Oil」（攔住石油）也暗示要大鬧，讓警方繃緊神經，不敢大意。